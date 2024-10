Incendio a Villa San Giovanni nella zona industriale: ordinanza urgente della sindaca Caminiti (Di domenica 20 ottobre 2024) Questa notte un vasto Incendio è divampato in via San Filippo Neri, nella zona industriale di Villa San Giovanni, interessando la sede della società Eco Fal. Il rogo è stato domato dal lavoro di dieci squadre dei vigili del fuoco e le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite anche in Reggiotoday.it - Incendio a Villa San Giovanni nella zona industriale: ordinanza urgente della sindaca Caminiti Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Questa notte un vastoè divampato in via San Filippo Neri,diSan, interessando la sedesocietà Eco Fal. Il rogo è stato domato dal lavoro di dieci squadre dei vigili del fuoco e le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite anche in

