I minorenni in comunità. Perché i minori finiscono nelle case famiglia? Uno sguardo sociale per capire e comprenderi (II parte) (Di domenica 20 ottobre 2024) Riprende, gentili lettori, il nostro viaggio sociale che cerca di fare luce e chiarire i dubbi e le perplessità dell’opinione pubblica sui minori e le loro famiglie problematiche. Nel nostro primo appuntamento abbiamo delineato il quadro normativo di riferimento, che è traino e cornice del lavoro degli assistenti sociali e di quanti operano nel settore sociale, che è alquanto spinoso e umanamente coinvolgente. Questo lavoro, si propone come strumento di conoscenza: una finestra sulla realtà dei minorenni privati temporaneamente dall’ambiente familiare. C’è una domanda che spesso ci si pone: “Perché i minori vengono allontanati dalla loro famiglia?” Chi opera nel settore sociale sa bene che si è legati ai cambiamenti sociali, e senza dubbio un fenomeno che profondamente ha segnato le vite è stata l’emergenza covid 19. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Riprende, gentili lettori, il nostro viaggioche cerca di fare luce e chiarire i dubbi e le perplessità dell’opinione pubblica suie le loro famiglie problematiche. Nel nostro primo appuntamento abbiamo delineato il quadro normativo di riferimento, che è traino e cornice del lavoro degli assistenti sociali e di quanti operano nel settore, che è alquanto spinoso e umanamente coinvolgente. Questo lavoro, si propone come strumento di conoscenza: una finestra sulla realtà deiprivati temporaneamente dall’ambiente familiare. C’è una domanda che spesso ci si pone: “vengono allontanati dalla loro?” Chi opera nel settoresa bene che si è legati ai cambiamenti sociali, e senza dubbio un fenomeno che profondamente ha segnato le vite è stata l’emergenza covid 19.

