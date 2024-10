Inter-news.it - Frey: «Frattesi può fare molto bene. Cristante, era giusto il rosso»

(Di domenica 20 ottobre 2024) Sebastianha fatto il punto dopo Roma-Inter, match terminato per 0-1. L’ex nerazzurro ha parlato di Davidee Lautaro Martinez. VALORE AGGIUNTO – Sebastiansi è espresso a DAZN sull’importanza di avere a disposizione tanti potenziali titolari all’Inter: «Come lo stai utilizzando,può. Credo che abbia fatto un’ottima partita anche stasera. Non parlo di riserve, per lui e per gli altri, perché si tratta di calciatori che devono entrare e».e la leadership di Lautaro Martinez: capitano vero per l’Inter! SU LAUTARO –si è successivamente espresso sul possesso da parte del capitano nerazzurro della personalità e della leadership per esercitare tale importante ruolo nella squadra meneghina: «Lautaro Martinez si comporta da vero capitano.