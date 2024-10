FOTO – Roma-Inter, tutto pronto negli spogliatoi. Dolce novità (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma-Inter inizierà alle ore 20:45 di oggi domenica 20 ottobre. Il club nerazzurro ha pubblicato le prime immagini dagli spogliatoi in attesa dell’inizio del match. LA SFIDA – Roma-Inter sarà l’incontro che darà il via a una settimana di fatiche e impegni non indifferenti per la formazione nerazzurra. Dopo la sfida con i giallorossi, infatti, la squadra campione d’Italia sarà attesa dalla trasferta di Berna contro lo Young Boys di mercoledì e dal confronto con la Juventus della prossima domenica. I meneghini dovranno mostrare un carattere e una qualità diversi rispetto a quelli visti in occasione del primo trittico di questa stagione, contraddistinto dal pareggio non convincente di Monza, il pareggio di autorità con il Manchester City e la sconfitta meritata nel derby con il Milan. Inter-news.it - FOTO – Roma-Inter, tutto pronto negli spogliatoi. Dolce novità Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)inizierà alle ore 20:45 di oggi domenica 20 ottobre. Il club nerazzurro ha pubblicato le prime immagini dagliin attesa dell’inizio del match. LA SFIDA –sarà l’incontro che darà il via a una settimana di fatiche e impegni non indifferenti per la formazione nerazzurra. Dopo la sfida con i giallorossi, infatti, la squadra campione d’Italia sarà attesa dalla trasferta di Berna contro lo Young Boys di mercoledì e dal confronto con la Juventus della prossima domenica. I meneghini dovranno mostrare un carattere e una qualità diversi rispetto a quelli visti in occasione del primo trittico di questa stagione, contraddistinto dal pareggio non convincente di Monza, il pareggio di autorità con il Manchester City e la sconfitta meritata nel derby con il Milan.

Formazioni ufficiali Roma-Inter - Serie A 2024/25 - Big match come posticipo domenicale allo stadio Olimpico, dove i giallorossi attendono la corazzata nerazzurra, che deve rispondere alle vittorie di Juventus, Napoli e Milan. FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-INTER ROMA: in attesa INTER: in attesa

Dall'Inter alla Roma - decisione a sorpresa : ecco il prossimo acquisto - Ragion per cui, vista anche l'incombenza del fischio d'inizio, ci siamo divertiti a chiedere ai nostri utenti – nel consueto sondaggio giornaliero – quale affare possa rappresentare un'occasione di mercato per i due club. Segue il possibile binomio Svilar-Inter anche se – ricordiamolo – l'estremo difensore nativo di Antwerpen, considerato un pilastro del progetto tecnico della Roma

Capuano : «Roma-Inter? Statistica contro Inzaghi - il motivo» - Oggi è il giorno di Roma-Inter, una delle partite più spettacolari della Serie A. L'Inter potrebbe metabolizzare meglio lo 0-0, la Roma no e non si può proprio permettere una sconfitta.