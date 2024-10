Finali Mondiali Ferrari a Imola, bilancio ok: in 33mila nonostante il maltempo (Di domenica 20 ottobre 2024) Imola (Bologna), 20 ottobre 2024 – Trentatremila presenze (tra addetti ai lavori, ospiti e pubblico) nella settimana dell’evento. E una domenica che, nonostante le premesse, è stata un successo organizzativo suggellato dallo schieramento finale sul rettilineo principale dell’Autodromo. bilancio positivo per l’edizione 2024 delle Finali Mondiali Ferrari. In un’altra giornata tremenda dal punto di vista del maltempo anche in città e nel circondario, per non parlare di quanto accaduto nel resto della provincia di Bologna, l’epilogo dell’evento con il quale la scuderia del Cavallino rampante chiude la propria stagione si è rivelato evidentemente più complicato del previsto. Dopo un venerdì notte di forti piogge, con le pompe idrovore che erano pronte a entrare in azione, la giornata di sabato è stata caratterizzata dalle polemiche. Ilrestodelcarlino.it - Finali Mondiali Ferrari a Imola, bilancio ok: in 33mila nonostante il maltempo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024)(Bologna), 20 ottobre 2024 – Trentatremila presenze (tra addetti ai lavori, ospiti e pubblico) nella settimana dell’evento. E una domenica che,le premesse, è stata un successo organizzativo suggellato dallo schieramento finale sul rettilineo principale dell’Autodromo.positivo per l’edizione 2024 delle. In un’altra giornata tremenda dal punto di vista delanche in città e nel circondario, per non parlare di quanto accaduto nel resto della provincia di Bologna, l’epilogo dell’evento con il quale la scuderia del Cavallino rampante chiude la propria stagione si è rivelato evidentemente più complicato del previsto. Dopo un venerdì notte di forti piogge, con le pompe idrovore che erano pronte a entrare in azione, la giornata di sabato è stata caratterizzata dalle polemiche.

