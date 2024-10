Emergenza sicurezza, Sammartino e Senatore (Noi Moderati): “Serve un piano ad hoc” (Di domenica 20 ottobre 2024) Noi Moderati Salerno esprime profonda preoccupazione per l'Emergenza sicurezza che sta affliggendo la città di Salerno. "La zona orientale è ormai abbandonata al proprio destino, le forze dell’ordine fanno un lavoro importante sul territorio ma la carenza di uomini e mezzi spesso impedisce di Salernotoday.it - Emergenza sicurezza, Sammartino e Senatore (Noi Moderati): “Serve un piano ad hoc” Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) NoiSalerno esprime profonda preoccupazione per l'che sta affliggendo la città di Salerno. "La zona orientale è ormai abbandonata al proprio destino, le forze dell’ordine fanno un lavoro importante sul territorio ma la carenza di uomini e mezzi spesso impedisce di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicurezza auto, in questi giorni cambiano gli asfalti: in tanti perdono il controllo perché non lo sanno | Cosa fare se lo vedi così - Nuovi asfalti, vecchi pericoli: cosa fare per evitare incidenti su strade rifatte e adattare la guida alle condizioni stradali mutevoli ... (0-100.it)

Maltempo, fiumi esondano in Emilia-Romagna, un morto a Pianoro. Allerta in 5 regioni. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, allerta per Emilia-Romagna, Calabria, Veneto, Basilicata e Lombardia. LIVE ... (tg24.sky.it)

Roma, corteo contro il decreto sicurezza: “Scioperi e manifestazioni, il governo cerca di criminalizzare qualunque forma di dissenso” - Sono scesi in piazza per ribadire il loro no al disegno di legge Sicurezza. Sono i Movimenti per il Diritto all’Abitare, gli studenti medi e universitari di Osa e Cambiare Rotta, i sindacati Usb e Cob ... (ilfattoquotidiano.it)