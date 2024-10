Editoria: vicepresidente Fiera libro Francoforte, necessari piu’ scambi, letteratura e’ un ponte (Di domenica 20 ottobre 2024) Francoforte, 20 ott – (Xinhua) – Il mondo ha bisogno di piu’ scambi, e la letteratura puo’ fungere da ponte, ha affermato Claudia Kaiser, vice presidente della Fiera del libro di Francoforte, in un’intervista esclusiva recente con Xinhua. “Se non ci capiamo, in che direzione andra’ la societa’?”, ha enfatizzato Kaiser. “E’ cruciale promuovere la comprensione reciproca, e la letteratura svolge un ruolo vitale nell’aiutarci a comprendere culture e sistemi sociali diversi”. Promuovere scambi e’ un obiettivo chiave della Fiera del libro di Francoforte, che si e’ conclusa oggi, ha osservato. “Non e’ solo una Fiera del libro annuale, ma un’organizzazione che crea spazi per il dialogo e lo scambio. Puntiamo a portare tutti attorno a un tavolo. Siamo interessati a uno scambio reciproco, non a strade a senso unico”. Romadailynews.it - Editoria: vicepresidente Fiera libro Francoforte, necessari piu’ scambi, letteratura e’ un ponte Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ott – (Xinhua) – Il mondo ha bisogno di, e lapuo’ fungere da, ha affermato Claudia Kaiser, vice presidente delladeldi, in un’intervista esclusiva recente con Xinhua. “Se non ci capiamo, in che direzione andra’ la societa’?”, ha enfatizzato Kaiser. “E’ cruciale promuovere la comprensione reciproca, e lasvolge un ruolo vitale nell’aiutarci a comprendere culture e sistemi sociali diversi”. Promuoveree’ un obiettivo chiave delladeldi, che si e’ conclusa oggi, ha osservato. “Non e’ solo unadelannuale, ma un’organizzazione che crea spazi per il dialogo e loo. Puntiamo a portare tutti attorno a un tavolo. Siamo interessati a unoo reciproco, non a strade a senso unico”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Editoria : vicepresidente Fiera libro Francoforte - necessari piu’ scambi - letteratura e’ un ponte - “I lettori si aspetteranno di avere libri tradotti in 30 lingue contemporaneamente, in modo da poter semplicemente premere un pulsante e averli nella propria lingua?”, ha chiesto. Francoforte, 20 ott – (Xinhua) – Il mondo ha bisogno di piu’ scambi, e la letteratura puo’ fungere da ponte, ha affermato Claudia Kaiser, vice presidente della Fiera del libro di Francoforte, in un’intervista esclusiva ... (Romadailynews.it)

La fiera del libro di Francoforte 2024 : l’Italia ospite d’onore celebra l’ultimo giorno con storia e arte - Facebook WhatsApp Twitter La Fiera del Libro di Francoforte 2024 volge al termine domenica, segnando il ritorno dell’Italia al prestigioso ruolo di Ospite d’Onore dopo 36 anni. La traduzione simultanea degli eventi in italiano, inglese e tedesco ha permesso una fruibilità massima per i partecipanti, abbattendo le barriere linguistiche e favorendo un dialogo significativo tra culture diverse. (Gaeta.it)

Grande afflusso di visitatori allo stand di Go!2025 alla Fiera del Libro di Francoforte - Lo spettacolo, avvenuto al Deutsches Filminstitut Filmmuseum, ha visto la presenza di figure istituzionali come il console generale italiano a Francoforte, Massimo Darchini, mostrando l’interesse e il supporto per la cultura italiana all’estero. Eventi e proiezioni: la cultura in primo piano Il ricco programma della fiera ha incluso anche eventi specifici, tra cui la prima proiezione del ... (Gaeta.it)