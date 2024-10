È sempre Cartabianca di domenica: anticipazioni e ospiti oggi, 20 ottobre (Di domenica 20 ottobre 2024) È sempre Cartabianca di domenica: anticipazioni e ospiti oggi, 20 ottobre Questa sera, domenica 20 ottobre 2024, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca di domenica, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 20 ottobre 2024, di È sempre Cartabianca di domenica in onda dalle 21,20 su Rete 4. Tpi.it - È sempre Cartabianca di domenica: anticipazioni e ospiti oggi, 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Èdi, 20Questa sera,202024, su Rete 4 va in onda Èdi, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono lee glidi questa sera, 202024, di Èdiin onda dalle 21,20 su Rete 4.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer di domenica su Rete 4 : ospiti e anticipazioni di stasera - 20 ottobre 2024 - È sempre Cartabianca di domenica, i temi e le anticipazioni della puntata del 20 ottobre 2024 Domenica 20 ottobre 2024, dalle ore 21. . Si tratta del caso di cronaca nera che ha visto un uomo ucciso con venti colpi di forbici per aver tentato di rubare alcuni Gratta e Vinci in un bar. 25, va in onda la prima puntata di “È sempre Cartabianca di domenica“. (Superguidatv.it)

È sempre Cartabianca di domenica - stasera in tv : le anticipazioni del 20 ottobre 2024 - Oggi, 20 ottobre, in prima serata su Rete 4, debutta “È sempre Cartabianca di domenica”, un'edizione speciale del programma di Bianca Berlinguer prodotto da Videonews, pensata appositamente per la giornata festiva. In questa collocazione speciale, il programma si concentra su nuovi... (Today.it)

Ascolti tv - domenica 13 ottobre 2024 : Sempre al tuo fianco (13.05%) - La Rosa della vendetta (14.4%) - Le Iene (9.6%) - Che tempo che fa (10.1%) | Dati Auditel - 5% di share. 000 spettatori pari al 14. 000 spettatori pari al 13. Chi ha vinto? Rai 1: Sempre al tuo fianco, serie televisiva italiana diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella con protagonista Ambra Angiolini ha incuriosito 2. 000 spettatori (0. 567. Nove: Che tempo che fa, la nuova edizione del programma condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1. (Superguidatv.it)