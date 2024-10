Disagi alla sagra della castagna di Civitella Roveto a causa del fermo di un bus navetta (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La sagra della castagna di Civitella Roveto, uno degli eventi più attesi dell’anno, ha vissuto una serata tumultuosa a causa di un intervento della Polizia Stradale di Carsoli. Un bus navetta, utilizzato per trasportare partecipanti da una parte all’altra del paese, è stato bloccato a causa della mancanza di copertura assicurativa. Questa situazione ha creato numerosi Disagi per i visitatori dell’evento e ha sollevato interrogativi su come tali problematiche possano influenzare eventi pubblici di grande rilevanza. L’intervento della polizia stradale I fatti si sono svolti nella serata di ieri, lungo il percorso che collega la parte bassa di Civitella Roveto con quella alta. La Polizia Stradale ha fermato un bus navetta, scoprendo che il mezzo era sprovvisto di assicurazione da diversi mesi. Gaeta.it - Disagi alla sagra della castagna di Civitella Roveto a causa del fermo di un bus navetta Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladi, uno degli eventi più attesi dell’anno, ha vissuto una serata tumultuosa adi un interventoPolizia Stradale di Carsoli. Un bus, utilizzato per trasportare partecipanti da una parte all’altra del paese, è stato bloccato amancanza di copertura assicurativa. Questa situazione ha creato numerosiper i visitatori dell’evento e ha sollevato interrogativi su come tali problematiche possano influenzare eventi pubblici di grande rilevanza. L’interventopolizia stradale I fatti si sono svolti nella serata di ieri, lungo il percorso che collega la parte bassa dicon quella alta. La Polizia Stradale ha fermato un bus, scoprendo che il mezzo era sprovvisto di assicurazione da diversi mesi.

