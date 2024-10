“Da Noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 20 ottobre 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 20 ottobre alle 17.20 su Rai1. “Da noi a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 20 ottobre 2024 In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “Ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a Ruota Libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la Ruota della vita. Superguidatv.it - “Da Noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi a”, il programma condotto dae realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda20alle 17.20 su Rai1. “Da noi a” con20In ogni, glisono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show”pomeriggio. “Da noi a” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare lavita.

Anticipazioni Da noi… A ruota libera - gli ospiti del 20 ottobre : i sostituti di Fiorello - L’iniziativa mira a fornire cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai bambini malnutriti nei paesi più colpiti. Dove seguire la puntata Come ogni settimana, Da noi… a Ruota Libera andrà in onda alle 17,20 su Rai 1, ma sarà disponibile anche in streaming e on-demand su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere tutte le interviste e i momenti salienti dello show. (Dilei.it)

Da noi… a Ruota Libera : gli ospiti e le anticipazioni di domenica 20 ottobre - Interverranno Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, tra i protagonisti dell’edizione in corso di “Ballando con le stelle”; Tosca D’Aquino, attrice, conduttrice e testimonial di Save the Children, che ha lanciato la Campagna “La fame mangia i bambini” per sensibilizzare sulla fame nel mondo e per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a tanti bambini malnutriti; Giampaolo Morelli, attore, ... (361magazine.com)

“Da Noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini su Rai 1 : anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 13 ottobre 2024 - Autobiografia musicata di un meridionale in libera uscita. Inoltre, ci sarà in studio anche Rocco Papaleo, che promuoverà la sua autobiografia pubblicata con Mondadori, dal titolo Perdere tempo mi viene facile. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. (Superguidatv.it)