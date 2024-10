Thesocialpost.it - Cuneo, grave incidente tra due auto: morto il 21enne Federico Merlo

(Di domenica 20 ottobre 2024) Unstradale è avvenuto sulla statale 20, in località Ronchi, frazione di, nei pressi del vivaio Provini, in direzione Centallo. L’, che ha coinvolto duemobili, è avvenuto poco prima delle 13, per cause ancora in fase di accertamento. Una delle vetture si è schiantata violentemente contro un muretto, e il conducente, in condizioni critiche, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di. Sul luogo sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale.Leggi anche: Femminicidio Patrizia Russo, il marito Giovanni Salamone tenta il suicidio in carcere Purtroppo, uno dei feriti non ce l’ha fatta. Si tratta di, un giovane del 2003 originario di Centallo. Il ragazzo era al volante di un’Audi A2 che si è scontrata frontalmente con una Opel Corsa che procedeva nella direzione opposta.