Conte: "Era una partita che volevamo vincere, ma l'Empoli è in forma"

Le parole di Antonio Conte a Dazn, dopo la vittoria del Napoli contro L'articolo Conte: "Era una partita che volevamo vincere, ma l'Empoli è in forma" proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - vittoria di rigore : Kvaratskhelia stende l’Empoli e riporta Conte in vetta - La partita inizia con l’Empoli in pieno controllo del gioco: al 11’ Esposito prova una conclusione al volo, trovando però un attento Caprile. Una vittoria che, sebbene non brillante sul piano del gioco, dimostra la capacità della squadra di resistere e colpire nei momenti cruciali. Kvaratskhelia (N) Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (33? st Henderson), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (33? st ... (Anteprima24.it)

L’Empoli spaventa il Napoli - poi ci pensa Kvara : Conte da solo in vetta - Con un Lukaku sottotono e sostituito appena prima della rete del georgiano, a tenere a galla gli azzurri è stata una grande prestazione di Caprile. Buon successo in trasferta per il Napoli di Antonio Conte che risolve grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia una partita insidiosa Dopo un primo tempo di assoluta sofferenza, con l’Empoli a fare la partita e creare le occasioni più ghiotte, al ... (Calciomercato.it)

Il Napoli di Conte e l’Empoli visti da Alessandro Birindelli - Sia Lippi che Trapattoni per lui sono stati maestri importanti, allenatori focosi e che hanno vinto tantissimo. Da queste parti c’è la possibilità di far crescere i giovani senza l’ansia del risultato, i ragazzi vengono preparati calcisticamente per poter essere poi pronti a fare il salto in prima squadra”. (Terzotemponapoli.com)