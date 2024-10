Con la «democrazia» dei battezzati il Sinodo stravolgerà la dottrina (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel suo ultimo libro, il vescovo emerito di Hong Kong, critico con il progressismo ecclesiastico dilagante, invita la Chiesa a non smarrirsi: «Chi ha il dovere di guidare indichi la strada per la Gerusalemme celeste». Laverita.info - Con la «democrazia» dei battezzati il Sinodo stravolgerà la dottrina Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel suo ultimo libro, il vescovo emerito di Hong Kong, critico con il progressismo ecclesiastico dilagante, invita la Chiesa a non smarrirsi: «Chi ha il dovere di guidare indichi la strada per la Gerusalemme celeste».

