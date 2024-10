Collision 19.10.2024 La BCC domina la scena (Di domenica 20 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW Collision dalla Adventist Health Arena di Stockton, California. Una serata che promette scintille con i campioni di trios BCC pronti a difendere i titoli contro Top Flight e Action Andretti, mentre Ricochet inizia la serata con una Open Challenge. Lo show si apre con un importante promo di Jon Moxley. Il campione mondiale AEW spiega che nulla è cambiato da quando ha vinto il titolo, sottolineando che nessuno possiede la cintura ma rappresenta una posizione. Quando guarda il titolo, vede tutto ciò che odia e contro cui ha combattuto per anni, affermando che rappresenta tutto ciò che la AEW non dovrebbe essere. Riguardo al match di trios, dice che stanno dando a Top Flight un regalo, chiedendosi retoricamente se pensano di poter prendere l’ascensore fino alla cima della montagna. Zonawrestling.net - Collision 19.10.2024 La BCC domina la scena Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di AEWdalla Adventist Health Arena di Stockton, California. Una serata che promette scintille con i campioni di trios BCC pronti a difendere i titoli contro Top Flight e Action Andretti, mentre Ricochet inizia la serata con una Open Challenge. Lo show si apre con un importante promo di Jon Moxley. Il campione mondiale AEW spiega che nulla è cambiato da quando ha vinto il titolo, sottolineando che nessuno possiede la cintura ma rappresenta una posizione. Quando guarda il titolo, vede tutto ciò che odia e contro cui ha combattuto per anni, affermando che rappresenta tutto ciò che la AEW non dovrebbe essere. Riguardo al match di trios, dice che stanno dando a Top Flight un regalo, chiedendosi retoricamente se pensano di poter prendere l’ascensore fino alla cima della montagna.

