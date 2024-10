Ilnapolista.it - Che goduria il Napoli bonipertiano: 1-0 a Empoli su rigore con un tiro in porta. Al circo andateci voi

(Di domenica 20 ottobre 2024) Che bello il: 1-0 sucon un soloin. Alvoi0-1. Squadra cinica. Si dice così? Sono le vittorie della Juve bonipertiana, allegriana. Ora che loro hanno abbracciato (teoricamente) l’estetica, apossiamo finalmente salutare la conversione al pragmatismo. Unine un gol, persino su. Primo posto consolidato. E tanti saluti al calcio circense. La capolista se ne va. E se vince anche in pomeriggi come questo, le altre fanno bene a preoccuparsi. Uno a zero su. Respiriamo a pieni polmoni. Step on foot. Che sarebbe la vecchia scarpesata. Il grimaldello con cui stanno trasformando il calcio in un altro sport. Ma, come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere. E così al minuto 60 di una delle partite più brutte che la storia ricordi, ilsi illumina di Simeone e Politano.