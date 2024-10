Carpi-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carpi-Lucchese, match dello stadio Sandro Cabassi valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La squadra emiliana arriva da un solo successo ottenuto nelle ultime cinque uscite e spera di ritrovare la solidità dei primi turni, in modo tale da recuperare alcune posizioni perse in classifica Carpi-Lucchese, come seguire il match La compagine toscana, dal suo canto, ha un solo punto in più rispetto ai suoi avversari odierni e ha intenzione di centrare i tre punti per aumentare il gap ed entrare nella top ten del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Sandro Cabassi valevole per la decima giornata del campionato italiano di. La squadra emiliana arriva da un solo successo ottenuto nelle ultime cinque uscite e spera di ritrovare la solidità dei primi turni, in modo tale da recuperare alcune posizioni perse in classifica, come seguire il match La compagine toscana, dal suo canto, ha un solo punto in più rispetto ai suoi avversari odierni e ha intenzione di centrare i tre punti per aumentare il gap ed entrare nella top ten del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

Serie C | Il Carpi sfida la Lucchese al Cabassi - Imperativo categorico, fare meglio delle ultime due partite, e possibilmente battere l'ostica Lucchese domani al Cabassi (fischio di inizio alle 17.30). Nel weekend dell'anniversario numero 115 del calcio carpigiano i biancorossi di Serpini - privi di due titolarissimi come Cortesi e Mandelli -... (Modenatoday.it)

Lucchese - I dubbi per la sfida di Carpi. Ballottaggio tra Visconti e Gemignani - Quest’anno la Lucchese è, per così dire, passata ai ripari. Fermo restando le indisponibilità di Gasbarro ed Antoni, sul centro-destra, davanti a Palmisani, ci sarà Sabbione che, assieme a Frison, sarà uno degli "ex" in campo rossonero, avendo entrambi militato in tempi più o meno recenti nel Carpi. (Sport.quotidiano.net)

Serie C - la punta dei biancorossi : "Vogliamo fare un regalo ai tifosi per i 115 anni». Carpi - Saporetti : "Con la Lucchese gara rabbiosa» - "Giocare in casa è uno stimolo in più - prosegue - da quando sono qua abbiamo perso solo col Fanfulla. Per battere la Lucchese servirà anche mettere in campo la rabbia per i 3 ko esterni di fila. E fino ad ora con 3 gol e 3 assist è fra i più positivi dell’inizio di stagione di un Carpi che cerca domenica riscatto dopo il ko con la Pianese. (Sport.quotidiano.net)