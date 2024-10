Carcere di Sulmona: in stallo i progetti di ristrutturazione e miglioramento delle condizioni (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione all’interno del Carcere di Sulmona sta sollevando preoccupazioni significative tra i rappresentanti del Sindacato di Polizia Penitenziaria. Nonostante l’esistenza di progetti deliberati da tempo per migliorare le condizioni detentive, i lavori risultano fermi, lasciando i detenuti in uno stato di degrado e inadeguatezza. Questi temi sono stati sollevati da Mauro Nardella, vicesegretario generale del sindacato, il quale ha evidenziato le problematiche legate ai reparti detentivi e la necessità di un intervento immediato. condizioni igieniche e strutturali del Carcere In merito alle attuali condizioni all’interno dell’istituto peligno, si rileva che i reparti detentivi non soddisfano i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente. Gaeta.it - Carcere di Sulmona: in stallo i progetti di ristrutturazione e miglioramento delle condizioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione all’interno deldista sollevando preoccupazioni significative tra i rappresentanti del Sindacato di Polizia Penitenziaria. Nonostante l’esistenza dideliberati da tempo per migliorare ledetentive, i lavori risultano fermi, lasciando i detenuti in uno stato di degrado e inadeguatezza. Questi temi sono stati sollevati da Mauro Nardella, vicesegretario generale del sindacato, il quale ha evidenziato le problematiche legate ai reparti detentivi e la necessità di un intervento immediato.igieniche e strutturali delIn merito alle attualiall’interno dell’istituto peligno, si rileva che i reparti detentivi non soddisfano i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.

