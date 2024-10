Cantante di Amici fidanzato con un uomo trans: rivelazione sulla sua identità gender fluid (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo Amici, Andrea Di Giovanni trova sé stesso a Londra: scopri il suo percorso tra musica e libertà sessuale con il suo fidanzato. L'articolo Cantante di Amici fidanzato con un uomo trans: rivelazione sulla sua identità gender fluid proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Cantante di Amici fidanzato con un uomo trans: rivelazione sulla sua identità gender fluid Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo, Andrea Di Giovanni trova sé stesso a Londra: scopri il suo percorso tra musica e libertà sessuale con il suo. L'articolodicon unsuaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Un cantante di Amici : “Sono fidanzato con un uomo trans e vivo una relazione aperta” - L’accordo è che nessuno si dice niente. Sono uscito purtroppo durante la prima puntata del serale senza cantare per una serie di dinamiche. Quello è un mondo particolare fatto da molte variabili molte delle quali non dipendono da te. Se volete recuperare tutta la sua intervista sotto vi lascio il video. (Biccy.it)

