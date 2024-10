Inter-news.it - Callegari sorprende: «Dovbyk farà più gol di Lautaro Martinez»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)non è partito nel migliore dei modi in questo inizio di stagione, ma si è sbloccato in Friuli contro l’Udinese con una doppietta. Massimosu Sport Mediaset nel confronto prima di Roma-Inter. PRONOSTICI – Questa sera alle ore 20.45 si gioca Roma-Inter, partita valida per l’ottava giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi ha l’obbligo dei tre punti considerando i risultati delle rivali. Nessuno si è fermato, la corsa continua e a ritmi serrati. Massimosu Sport Mediaset ha fatto due pronostici e su uno ha sorpreso notevolmente: «Chipiù gol in campionato in questa stagione tra? Forse! Chi vince tra Roma ed Inter? Passa l’Inter e segna Hakan Calhanoglu».