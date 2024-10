Calciomercato Parma, tutti vogliono Bernabè! Una big italiana sul centrocampista crociato (Di domenica 20 ottobre 2024) Calciomercato Parma, Bernabè fortemente ricercato da una big! Oaktree approva l’investimento per il giovane centrocampista spagnolo Uno dei gioielli del Calciomercato Parma è sicuramente Adrian Bernabé: centrocampista crociato che in Emilia sta facendo notevolmente la differenza. Una delle squadre fortemente interessate al ragazzo? Tra le tante spicca l’Inter, che proverà il grande investimento. Ecco il Calcionews24.com - Calciomercato Parma, tutti vogliono Bernabè! Una big italiana sul centrocampista crociato Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024)fortemente ricercato da una big! Oaktree approva l’investimento per il giovanespagnolo Uno dei gioielli delè sicuramente Adrian Bernabé:che in Emilia sta facendo notevolmente la differenza. Una delle squadre fortemente interessate al ragazzo? Tra le tante spicca l’Inter, che proverà il grande investimento. Ecco il

