Calcio | goleada viola bene l' Atalanta

(Di domenica 20 ottobre 2024) 16.54 Due vittorie in trasferta nelle due gare delle 15. Fiorentina a valanga a Lecce (0-6);anche l'a Venezia (0-2). In laguna, la gara si sblocca presto: al 7' Pasalic risolve una mischia sotto porta; il raddoppio arriva a inizio ripresa con un delizioso pallonetto firmato Retegui. A Lecce, gara in ghiaccio nel primo tempo: Cataldi firma un doppietta (splendidodi punizione), e gol di Colpani. Lecce tramortito,anche con un uomo in meno. Nel finale a segno anche Beltran e Parisi.