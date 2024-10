Calcio: Champions. Designati arbitri per sfide di Milan, Juve e Bologna (Di domenica 20 ottobre 2024) Tutte le sfide si disputeranno nella giornata di martedì NYON (SVIZZERA) - La Uefa ha designato gli arbitri delle sfide relative alla terza giornata di Champions League. Il direttore di gara di Milan-Bruges, in programma martedì alle 18.45 a San Siro è il tedesco Felix Zwayer, mentre gli assistenti Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Champions. Designati arbitri per sfide di Milan, Juve e Bologna Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tutte lesi disputeranno nella giornata di martedì NYON (SVIZZERA) - La Uefa ha designato glidellerelative alla terza giornata diLeague. Il direttore di gara di-Bruges, in programma martedì alle 18.45 a San Siro è il tedesco Felix Zwayer, mentre gli assistenti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mazzarri pronto al ritorno in panchina? Avventura da Champions : sfiderebbe un altro italiano - La squadra croata ha esonerato il tecnico Jakirovic dopo la tremenda scoppola subita dal Bayern Monaco all’esordio in Champions League (9-2) ed è alla ricerca di un nuovo allenatore. Walter Mazzarri potrebbe presto tornare in panchina alla guida di una famosa squadra europea che gioca la Champions League. (Calcioweb.eu)

Champions League - esordio per Juventus e Milan : le sfide - Il nuovo format esordirà questa sera in via ufficiale promettendo di rendere ancora più spettacolare la competizione che metterà in palio la coppa dalle grandi orecchie detenuta dal Real Madrid. Incontro durissimo. I pericoli per i rossoneri potrebbero arrivare da tutte le parti: giocatori come Szoboszlai, Diaz, Mac Allister, Alexander-Arnold, Nunez, Salah, Gakpo, Jota e Konate sono solo un primo ... (Metropolitanmagazine.it)

Calcio : Champions. Morata "Sempre immaginato sfide come Milan-Liverpool" - Potrebbe essere una semifinale o una finale. "Non vediamo l'ora di scendere in campo, siamo molto carichi" MILANO - "Da quando ho firmato mi immaginavo di giocare queste partite come quella contro i Reds. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Non vediamo l'ora di scendere in campo e siamo mol . (Ilgiornaleditalia.it)