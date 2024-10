Cagliari vince in rimonta, Torino piegato per 3-2 (Di domenica 20 ottobre 2024) Primo successo casalingo per i sardi, i granata al terzo ko consecutivo Cagliari - Grinta, carattere e determinazione gettando il cuore al di là dell'ostacolo. Il Cagliari vince in rimonta con merito una partita dalle mille emozioni superando un Toro lento e poco preciso nelle chiusure difensive. Si Ilgiornaleditalia.it - Cagliari vince in rimonta, Torino piegato per 3-2 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Primo successo casalingo per i sardi, i granata al terzo ko consecutivo- Grinta, carattere e determinazione gettando il cuore al di là dell'ostacolo. Ilincon merito una partita dalle mille emozioni superando un Toro lento e poco preciso nelle chiusure difensive. Si

Porrini : «La Juve con il Cagliari DOVEVA vincere - non ci sono SCUSE. Su Douglas Luiz dico QUESTO» - Porrini, giusto risultato l'1-1 uscito fuori in Juve-Cagliari? «Giusto forse no, la Juventus qualcosa in più ha […]. I dettagli Sergio Porrini ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 dell'inizio di stagione della Juve di Thiago Motta. Le parole di Sergio Porrini, ex difensore della Juventus, sull'inizio di stagione dei bianconeri di Thiago Motta in Serie A.

Il Cagliari vince a Parma 3-2 e abbandona l'ultimo posto in classifica. Sfruttando il fallo ingenuo di Palomino su Charpentier, i crociati siglano il 2-2 su rigore con Hernani. Dall'altra parte, invece, i crociati si accendono solo a sprazzi come, per esempio, al 28', quando Mina respinge un tiro pericoloso di Valeri. Al 7' poi ci pensa il Var a salvare i padroni di casa dalla mazzata dello svantaggio, ravvisando un fuorigioco di Mina, autore del gol.

Parma Cagliari - Obert : «Ecco COSA dobbiamo fare per VINCERE - siamo venuti qui per QUESTO» - Adam Obert è intervenuto in occasione dell'intervista di fine primo tempo nel match tra Parma e Cagliari Adam Obert, difensore del Cagliari, ha parlato nella consueta intervista flash all'intervallo ai microfoni di Danz del match contro il Parma. OBERT – «Siamo venuti qui per vincere la partita e stiamo facendo tutto quello che avevamo preparato […].