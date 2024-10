Ballando con le stelle, I cugini di campagna eliminati: classifica quarta puntata (Di domenica 20 ottobre 2024) Sonia Bruganelli salva dopo lo spareggio Sonia Bruganelli e I cugini di campagna allo spareggio per evitare l'eliminazione nella quarta puntata di Ballando con le stelle. Il televoto decide chi, rimanendo in gara, potrà partecipare alla quinta puntata. Sonia Bruganelli, che balla con Carlo Aloia, ottiene il 57% dei voti e si salva. I cugini Sbircialanotizia.it - Ballando con le stelle, I cugini di campagna eliminati: classifica quarta puntata Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sonia Bruganelli salva dopo lo spareggio Sonia Bruganelli e Idiallo spareggio per evitare l'eliminazione nelladicon le. Il televoto decide chi, rimanendo in gara, potrà partecipare alla quinta. Sonia Bruganelli, che balla con Carlo Aloia, ottiene il 57% dei voti e si salva. I

Ballando con le Stelle 2024 - chi sono gli eliminati della quarta puntata del 19 ottobre? La classifica delle coppie - Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Simone Di Pasquale opta per non utilizzare la “Wild Card” per Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Lo spareggio viene vinto da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, ad essere eliminati sono i Cugini Di Campagna. Matano dà il suo tesoretto a Zilli – La Rocca, mentre Erra a Friedman – Lini. (Superguidatv.it)