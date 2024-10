Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Manuel Si Dedica Ad Attività Illegali! (Di domenica 20 ottobre 2024) Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: i Lujan rischiano la bancarotta e la miseria per loro è sempre più vicina. Manuel prova a salvare la situazione Dedicandosi ad Attività Illegali! La Promessa prosegue e, nel corso delle Puntate Spagnole, al centro dell’attenzione ci sarà Manuel. Nel corso della nuova stagione infatti il protagonista attraverserà serie difficoltà, insieme alla sua famiglia. Per questo motivo sarà costretto anche a Dedicarsi ad Attività Illegali pur di far resistere la sua famiglia. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: i Lujan attraversano una crisi economica! Nel corso delle Puntate Spagnole de La Promessa, al centro dell’attenzione tornano ancora una volta i Lujan. Nel corso del finale della terza stagione, infatti, Manuel e Curro fanno ritorno dopo la guerra. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Manuel Si Dedica Ad Attività Illegali! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di domenica 20 ottobre 2024)La: i Lujan rischiano la bancarotta e la miseria per loro è sempre più vicina.prova a salvare la situazionendosi ad! Laprosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione ci sarà. Nel corso della nuova stagione infatti il protagonista attraverserà serie difficoltà, insieme alla sua famiglia. Per questo motivo sarà costretto anche arsi adpur di far resistere la sua famiglia. Ma ecco che cosa sta per succedere.La: i Lujan attraversano una crisi economica! Nel corso dellede La, al centro dell’attenzione tornano ancora una volta i Lujan. Nel corso del finale della terza stagione, infatti,e Curro fanno ritorno dopo la guerra.

