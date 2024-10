Alluvione in Emilia Romagna, la Regione Campania invia colonna mobile della Protezione Civile (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regione Campania è vicina alle popolazioni colpite dall’Alluvione in Emilia Romagna e, da subito, ha fornito disponibilità al Dipartimento Nazionale per l’attivazione della colonna mobile della Protezione Civile regionale. Sono in arrivo in Emilia 26 volontari di sei associazioni regionali, con mezzi speciali dotati di 6 moduli idrogeologici e di un modulo specifico per l’ambiente acquatico. L'articolo Alluvione in Emilia Romagna, la Regione Campania invia colonna mobile della Protezione Civile proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Alluvione in Emilia Romagna, la Regione Campania invia colonna mobile della Protezione Civile Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaè vicina alle popolazioni colpite dall’ine, da subito, ha fornito disponibilità al Dipartimento Nazionale per l’attivazioneregionale. Sono in arrivo in26 volontari di sei associazioni regionali, con mezzi speciali dotati di 6 moduli idrogeologici e di un modulo specifico per l’ambiente acquatico. L'articoloin, laproviene da Anteprima24.it.

