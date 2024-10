Allerta in Emilia-Romagna: disperso dopo l’ondata di maltempo a Pianoro (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’ondata alluvionale ha colpito l’Emilia-Romagna durante la scorsa notte, provocando gravi disagi e preoccupazione tra i residenti. La prefettura di Bologna ha rilasciato un comunicato in merito a un disperso nella zona di Pianoro, un comune situato alle porte della città. La situazione continua ad evolversi, mentre le autorità locali stanno attivamente cercando notizie sulla persona scomparsa. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l’incidente sia stato causato dall’improvvisa e violenta ondata di piena di un corso d’acqua, che ha travolto un’auto. L’alluvione a Pianoro: i dettagli dell’incidente L’incidente che ha portato alla scomparsa del disperso si è verificato in una zona ad alta vulnerabilità, nota per la sua esposizione ai fenomeni meteorologici estremi. Gaeta.it - Allerta in Emilia-Romagna: disperso dopo l’ondata di maltempo a Pianoro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’ondata alluvionale ha colpito l’durante la scorsa notte, provocando gravi disagi e preoccupazione tra i residenti. La prefettura di Bologna ha rilasciato un comunicato in merito a unnella zona di, un comune situato alle porte della città. La situazione continua ad evolversi, mentre le autorità locali stanno attivamente cercando notizie sulla persona scomparsa. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l’incidente sia stato causato dall’improvvisa e violenta ondata di piena di un corso d’acqua, che ha travolto un’auto. L’alluvione a: i dettagli dell’incidente L’incidente che ha portato alla scomparsa delsi è verificato in una zona ad alta vulnerabilità, nota per la sua esposizione ai fenomeni meteorologici estremi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diretta maltempo Emilia Romagna : Bologna travolta dall’alluvione - un ragazzo disperso. Allagamenti in Romagna e nel Modenese - Numerose strade chiuse, travolte da acqua e fango e black out in diverse zone. Evacuazioni anche nelle zone vicino al Reno, a Budrio, Selva Malvezzi (coinvolte una sessantina di famiglie) e a Traversara. A Castenaso sono stati posizionati centinaia di sacchi di sabbia davanti alle abitazioni più a rischio. (Ilrestodelcarlino.it)

In Emilia Romagna resta l'allerta rossa fino a stasera - nessun disperso dopo l'alluvione - A Bagnacavallo non si hanno ancora notizie dei due dispersi. . Per oggi sono previste deboli precipitazioni sull'Appennino orientale. Bagnacavallo (Ravenna) distrutta. Non ci sarebbe alcun disperso, secondo quanto sostengono i soccorritori. La circolazione ferroviaria è ripresa quasi normalmente. (Agi.it)

Alluvione in Emilia Romagna - prefetto Ravenna : Al momento un solo presunto disperso. LIVE - L'allerta rossa durerà almeno fino a domani, intanto scoppia la polemica politica sulla terza alluvione negli stessi luoghi in poco più di un anno. "Firmerò la dichiarazione di stato di emergenza": così la presidente facente funzioni dell'Emilia-Romagna, Irene Priolo. L'acqua invade ancora case, strade e campagne in Emilia Romagna anche se la pioggia incessante ha lasciato il posto a rovesci ... (Tg24.sky.it)