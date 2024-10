Metropolitanmagazine.it - Al Pacino e l’amore per l’ex Beverly D’Angelo, mamma dei suoi gemelli e la battaglia legale

(Di domenica 20 ottobre 2024) Pur non essendosi mai sposato, Alha avuto molte storie d’amore con donne famose come Madonna, Diane Keaton, Debra Winter e Penelope Ann Miller, Marthe Keller, Carol Kane, Tuesday Weld e Jill Clayburgh (con cui ha convissuto per 5 anni, dal ’70 al ’75). Alè padre di Julie Marie avuta nel 1989 dall’insegnante di recitazione Jan Tarrant e dueavuti dalla relazione con l’attricenel 2001 (di cui ha ottenuto l’affidamento), la sua compagna ora è l’attrice argentina Lucila Sola, di 40 anni più giovane. I due, che si sono conosciuti portando al cinema i loro figli, vivono nella casa impenetrabile di Sneedon’s Landing sull’Hudson, insieme a 5 cani. Chi èdi AlDal 1981 al 1983 è stata sposata connobile italiano Lorenzo Salviati: da questo matrimonio, conclusosi col divorzio, non sono nati figli.