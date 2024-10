Oasport.it - A che ora Berrettini-Fucsovics, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming

(Di domenica 20 ottobre 2024) Matteoaffronterà Martonal primo turno del torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per lunedì 21 ottobre, sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.00 (in precedenza si disputerà la sfida tra Flavio Cobolli e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina). Il tennista italiano tornerà in scena dopo aver perso contro lo svizzero Dominic Stricker agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma e sarà chiamato a fronteggiare il rognoso ungherese, che ha dovuto passare dalle qualificazioni per meritarsi un posto nel tabellone principale dell’evento sul cemento della capitale austriaca. Il romano, numero 42 del mondo, incrocerà il magiaro, numero 93 del ranking ATP.