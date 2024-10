? Schedina Multipla del 20 Ottobre 2024: Tentativo di Colpo Grosso! (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco la nostra selezione di 6 partite per la giornata del 20 Ottobre 2024, pensata per chi vuole puntare sulla quota complessiva alta. Questa Schedina è adatta a chi vuole tentare il Colpo Grosso, magari utilizzando anche sistemi che permettano qualche errore. In bocca al lupo! Partita Pronostico Quota Empoli – Napoli (Serie A) 2 1.65 Le Havre – Lione (Ligue 1) Squadra ospite vince almeno un tempo 1.50 Wolverhampton – Manchester City (Premier League) Combo X2 + Multigol 1-4 1.45 Wolfsburg – SV Werder Brema (Bundesliga) Gol (entrambe le squadre segnano) 1.60 Roma – Inter (Serie A) Gol (entrambe le squadre segnano) 1.65 Barcellona – Siviglia (La Liga) Multigol 2-4 squadra casa 1.52 Analisi delle Partite Empoli – Napoli (Serie A) Pronostico: 2 Analisi: Il Napoli è nettamente favorito per la vittoria in trasferta contro un Empoli in difficoltà. Pronosticipremium.com - ? Schedina Multipla del 20 Ottobre 2024: Tentativo di Colpo Grosso! Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco la nostra selezione di 6 partite per la giornata del 20, pensata per chi vuole puntare sulla quota complessiva alta. Questaè adatta a chi vuole tentare il, magari utilizzando anche sistemi che permettano qualche errore. In bocca al lupo! Partita Pronostico Quota Empoli – Napoli (Serie A) 2 1.65 Le Havre – Lione (Ligue 1) Squadra ospite vince almeno un tempo 1.50 Wolverhampton – Manchester City (Premier League) Combo X2 + Multigol 1-4 1.45 Wolfsburg – SV Werder Brema (Bundesliga) Gol (entrambe le squadre segnano) 1.60 Roma – Inter (Serie A) Gol (entrambe le squadre segnano) 1.65 Barcellona – Siviglia (La Liga) Multigol 2-4 squadra casa 1.52 Analisi delle Partite Empoli – Napoli (Serie A) Pronostico: 2 Analisi: Il Napoli è nettamente favorito per la vittoria in trasferta contro un Empoli in difficoltà.

