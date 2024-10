Verissimo, Alessandro Basciano sulla fine della storia con Sophie Codegoni e il rapporto con la figlia Celine (Di sabato 19 ottobre 2024) Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, oggi, sabato 19 ottobre 2024, Alessandro Basciano ha rivelato come sono ora i suoi rapporti con Sophie Codegoni, madre della figlia Celine. Ecco il suo racconto! Comingsoon.it - Verissimo, Alessandro Basciano sulla fine della storia con Sophie Codegoni e il rapporto con la figlia Celine Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ospite di Silvia Toffanin a, oggi, sabato 19 ottobre 2024,ha rivelato come sono ora i suoi rapporti con, madre. Ecco il suo racconto!

Alessandro Basciano a Verissimo racconta il suo periodo buio. I fan : “È irriconoscibile” - Ho fatto un bel percorso. Ad oggi noi non siamo una “coppia”, per esserlo devi stare bene con te stesso. “Sembra una maschera di cera”, ha scherzato qualcuno sui social. Per il momento nessuna spiegazione da parte del diretto interessato. Tornare con lei? Deve ancora arrivare il momento in cui sono pienamente sereno. (Dilei.it)

Alessandro Basciano a Verissimo svela se è ancora innamorato di Sophie Codegoni e commenta la voce del suo flirt con Arón Piper - Rimane un bene e un amore…Saremo legati per sempre. Io ho sempre cercato di difendermi e tutelare la sua persona. E ancora, Alessandro ha raccontato cosa ha provato quando la sua bimba è stata male (clicca QUI): A Parigi eravamo insieme, io ero rientrato prima. Anche il discorso che io vedevo poco la bambina era normale in quei momenti dove c’era rabbia. (Isaechia.it)

Ospiti Verissimo - puntata sabato 19 ottobre : Asia Argento e Alessandro Basciano da Silvia Toffanin - Ecco le anticipazioni della puntata di Verissimo di oggi 19 ottobre: i protagonisti L'articolo Ospiti Verissimo, puntata sabato 19 ottobre: Asia Argento e Alessandro Basciano da Silvia Toffanin proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)