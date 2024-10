Uomini e donne: Brando Ephrikian replica a Raffaella Scuotto dopo la rottura "Diffamazioni gratuite" (Di sabato 19 ottobre 2024) L'ex tronista ha rotto il silenzio dopo il post in cui la sua fidanzatala ha annunciato la fine della loro relazione nata sotto i riflettori del dating show. Ieri, Raffaella Scuotto ha annunciato ufficialmente la fine della sua relazione con Brando Ephrikian, che aveva conosciuto durante il percorso a Uomini e donne. Brando era uno dei tronisti del popolare dating show e, dopo sei mesi di esterne, aveva scelto di seguire il cuore, facendo il nome della corteggiatrice partenopea. Tuttavia, ora il loro amore è giunto al capolinea. A poche ore dalla notizia, il trevigiano ha rotto il silenzio con un post condiviso nelle sue storie di Instagram. Attualmente, il suo profilo social risulta privato. Le segnalazioni sulla crisi Nei giorni precedenti alla conferma della rottura, sui social Movieplayer.it - Uomini e donne: Brando Ephrikian replica a Raffaella Scuotto dopo la rottura "Diffamazioni gratuite" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'ex tronista ha rotto il silenzioil post in cui la sua fidanzatala ha annunciato la fine della loro relazione nata sotto i riflettori del dating show. Ieri,ha annunciato ufficialmente la fine della sua relazione con, che aveva conosciuto durante il percorso aera uno dei tronisti del popolare dating show e,sei mesi di esterne, aveva scelto di seguire il cuore, facendo il nome della corteggiatrice partenopea. Tuttavia, ora il loro amore è giunto al capolinea. A poche ore dalla notizia, il trevigiano ha rotto il silenzio con un post condiviso nelle sue storie di Instagram. Attualmente, il suo profilo social risulta privato. Le segnalazioni sulla crisi Nei giorni precedenti alla conferma della, sui social

