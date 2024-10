Agi.it - Un Milan in inferiorità numerica batte l'Udinese 1-0

(Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Reduce dalla rocambolesca sconfitta con la Fiorentina prima della sosta, iltorna immediatamente a vincere in campionatondo di misura l'dopo oltre un'ora di(espulso Reijnders al 29') e un gol annullato agli ospiti al 95' dopo un lungo consulto al Var. A San Siro finisce 1-0 grazie al lampo in avvio di Chukwueze, scelto tra i titolari da Fonseca nella serata in cui Leao resta tutta la gara in panchina per scelta tecnica. Il diavolo sale così a 14 punti agganciando momentaneamente l'Inter al secondo posto, mentre i friulani di Runjaic, al terzo ko nelle ultime quattro gare, restano fermi a quota 13.