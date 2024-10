Ufficio Netanyahu, 'lanciato drone verso casa premier' (Di sabato 19 ottobre 2024) Il portavoce del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che "un drone è stato lanciato verso l'abitazione del premier a Cesarea", aggiungendo che "Netanyahu e la moglie Sara non erano nell'abitazione". Un video è stato postato sui social da alcuni familiari degli ostaggi che stavano manifestando davanti all'abitazione del premier: le immagini mostrano diverse ambulanze e personale della sicurezza. La tv pubblica Kan ha fatto vedere il drone in arrivo nella zona. Non è ancora chiaro se ad essere colpita sia stata la casa del primo ministro. I residenti hanno riferito di un forte boato ma le sirene dall'arme non sono scattate. Lo riferiscono i media israeliani. Quotidiano.net - Ufficio Netanyahu, 'lanciato drone verso casa premier' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Il portavoce del primo ministro israeliano Benjaminha dichiarato che "unè statol'abitazione dela Cesarea", aggiungendo che "e la moglie Sara non erano nell'abitazione". Un video è stato postato sui social da alcuni familiari degli ostaggi che stavano manifestando davanti all'abitazione del: le immagini mostrano diverse ambulanze e personale della sicurezza. La tv pubblica Kan ha fatto vedere ilin arrivo nella zona. Non è ancora chiaro se ad essere colpita sia stata ladel primo ministro. I residenti hanno riferito di un forte boato ma le sirene dall'arme non sono scattate. Lo riferiscono i media israeliani.

