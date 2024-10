Truffa, falso, riciclaggio. Due ascolani in carcere (Di sabato 19 ottobre 2024) Truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, falso materiale aggravato. Queste le accuse contestate dalla Procura di Ascoli a vario titolo a sei persone, due delle quali ieri sono state rinchiuse nel carcere di Marino per ordine del giudice delle indagini preliminari Annalisa Giusti, su richiesta della magistratura. In carcere sono finiti due ascolani, Alessandro Pettine, 48 anni avvocato (attualmente sospeso dall’Ordine) e Fabio Carpani, di 61 anni. Sono indagati invece a piede libero L. I. 72 anni di Alba Adriatica, M.Q. 60 anni di Porto Sant’Elpidio, M.M. 53 anni di Sant’Egidio alla Vibrata e D.P. 33 anni di Offida. A parte Pettine, gli altri svolgono attività imprenditoriali. Sette i casi di Truffa contestati corrispondenti alle somme versate per complessivi 200mila euro. Ilrestodelcarlino.it - Truffa, falso, riciclaggio. Due ascolani in carcere Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024), automateriale aggravato. Queste le accuse contestate dalla Procura di Ascoli a vario titolo a sei persone, due delle quali ieri sono state rinchiuse neldi Marino per ordine del giudice delle indagini preliminari Annalisa Giusti, su richiesta della magistratura. Insono finiti due, Alessandro Pettine, 48 anni avvocato (attualmente sospeso dall’Ordine) e Fabio Carpani, di 61 anni. Sono indagati invece a piede libero L. I. 72 anni di Alba Adriatica, M.Q. 60 anni di Porto Sant’Elpidio, M.M. 53 anni di Sant’Egidio alla Vibrata e D.P. 33 anni di Offida. A parte Pettine, gli altri svolgono attività imprenditoriali. Sette i casi dicontestati corrispondenti alle somme versate per complessivi 200mila euro.

