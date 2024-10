Thiago Motta: «È una vittoria importante e meritata» (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo la vittoria contro la Lazio, maturata con un autogol e dopo aver giocato 70 minuti con un uomo in più, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Le parole di Thiago Motta «Continueremo a lavorare su tutto. La pazienza è stata la nostra qualità, soprattutto nel secondo tempo, perché abbiamo trovato una squadra che si è chiusa molto molto bene. È chiaro che con l’entusiasmo certe volte i ragazzi sono stati un po’ frenetici. È meglio creare meno occasioni a volte. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Il gol è arrivato quando la loro squadra era in difficoltà. È una vittoria importante e meritata». In partita come questa con pochi spazi che ruolo potrebbe avere il tiro da fuori? «Molto importante. Però fatto nel modo giusto. Il tiro di Fagioli non era fatto bene». Ilnapolista.it - Thiago Motta: «È una vittoria importante e meritata» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo lacontro la Lazio, maturata con un autogol e dopo aver giocato 70 minuti con un uomo in più, il tecnico della Juventus,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Le parole di«Continueremo a lavorare su tutto. La pazienza è stata la nostra qualità, soprattutto nel secondo tempo, perché abbiamo trovato una squadra che si è chiusa molto molto bene. È chiaro che con l’entusiasmo certe volte i ragazzi sono stati un po’ frenetici. È meglio creare meno occasioni a volte. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Il gol è arrivato quando la loro squadra era in difficoltà. È una». In partita come questa con pochi spazi che ruolo potrebbe avere il tiro da fuori? «Molto. Però fatto nel modo giusto. Il tiro di Fagioli non era fatto bene».

