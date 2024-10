Stadio Flaminio, un ex sindaco di Roma contrario al progetto della Lazio (Di sabato 19 ottobre 2024) Oltre a Juventus - Lazio di stasera, oggi in casa biancoceleste c`è un altro tema che tiene banco nel dibattito sui media. Sono le parole dell`ex Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Oltre a Juventus -di stasera, oggi in casa biancoceleste c`è un altro tema che tiene banco nel dibattito sui media. Sono le parole dell`ex

Stadio Milano - sindaco Rozzano : “L’Inter ha una prelazione fino a gennaio 2025” - The post Stadio Milano, sindaco Rozzano: “L’Inter ha una prelazione fino a gennaio 2025” appeared first on SportFace. Le due società spingono per la realizzazione di un nuovo stadio nell’area di San Siro: altri comuni tra cui Rozzano sono stati considerati solo perché non si riusciva a realizzare il progetto San Siro, che resta appunto la prima scelta. (Sportface.it)

Stadio Flaminio - buone notizie per la Lazio : slitta la conferenza dei servizi per la Roma Nuoto - Lo Stadio Flaminio resta una priorità per Lotito. L`impianto dell`omonimo quaritere capitolino, che versa da anni in stato di abbandono, nei... (Calciomercato.com)

Lazio - Stadio Flaminio : Lotito accelera con Legend - spunta l’ipotesi copertura - E che alla fine il progetto biancoceleste abbia la meglio su quello presentato dalla Roma Nuoto. Roma). Un investimento per dimostrare che la sua Lazio fa sul serio per lo stadio e che il club punta ad assumere una postura finalmente internazionale. Insomma, un cambio di passo complessivo a partire dallo stadio che il Comune, se il progetto di Lotito batterà la concorrenza, dovrebbe affidare in ... (Calcioweb.eu)