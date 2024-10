SKY TG25: il nuovo programma di approfondimento di Sky TG24 con Alessio Viola (Di sabato 19 ottobre 2024) È in arrivo ‘SKY TG25’. Il nuovo programma di approfondimento settimanale di Sky TG24 condotto da Alessio Viola, con la cura editoriale di Franco Ferraro, in onda ogni sabato alle 16.00, a partire dal 19 ottobre. Per aggiungere una dimensione inedita al palinsesto, il canale all news offrirà ai propri telespettatori una inconsueta e ulteriore ora di riflessione e analisi dei fatti della settimana.Questo nuovo spazio settimanale si inserisce nel palinsesto come la 25ma ora del canale all news e rappresenta un’opportunità per esplorare il dietro le quinte della notizia e capire cosa si cela all’interno del flusso continuo di informazioni. L’obiettivo di Sky TG25 è infatti quello di fermarsi a riflettere, di fare un passo indietro rispetto alla rapidità delle breaking news, per comprendere meglio la complessità del mondo che ci circonda. Digital-news.it - SKY TG25: il nuovo programma di approfondimento di Sky TG24 con Alessio Viola Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) È in arrivo ‘SKY’. Ildisettimanale di Skycondotto da, con la cura editoriale di Franco Ferraro, in onda ogni sabato alle 16.00, a partire dal 19 ottobre. Per aggiungere una dimensione inedita al palinsesto, il canale all news offrirà ai propri telespettatori una inconsueta e ulteriore ora di riflessione e analisi dei fatti della settimana.Questospazio settimanale si inserisce nel palinsesto come la 25ma ora del canale all news e rappresenta un’opportunità per esplorare il dietro le quinte della notizia e capire cosa si cela all’interno del flusso continuo di informazioni. L’obiettivo di Skyè infatti quello di fermarsi a riflettere, di fare un passo indietro rispetto alla rapidità delle breaking news, per comprendere meglio la complessità del mondo che ci circonda.

Il tutto in un contesto dinamico, aperto al confronto, non solo per capire i fatti, ma per andare a fondo, con uno sguardo attento ai dettagli che spesso passano inosservati.