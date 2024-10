Silvia Albano, chi è la giudice che ha deciso sui Cpr in Albania: «Aveva criticato il governo sui social, doveva astenersi» (Di sabato 19 ottobre 2024) Silvia Albano, 63 anni, è giudice della sezione immigrazione del tribunale di Roma. È lei che ha scritto la sentenza sui Cpr in Albania. Che il governo vuole rovesciare attraverso un decreto legge. Albano è presidente nazionale di Magistratura Democratica. E, racconta oggi Il Giornale, ha liquidato fin dall’inizio il piano del governo Meloni come una «deportazione», una violazione dei diritti umani e delle norme comunitarie, «un respingimento collettivo che è vietato dalle direttive europee». Aveva parlato anche della sentenza di Catania sul decreto Cutro: «Si tratta di principi elementari cui applicazione, soprattutto nella materia del diritto dell’immigrazione, dà luogo a reazioni scomposte». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024), 63 anni, èdella sezione immigrazione del tribunale di Roma. È lei che ha scritto la sentenza sui Cpr in. Che ilvuole rovesciare attraverso un decreto legge.è presidente nazionale di Magistratura Democratica. E, racconta oggi Il Giornale, ha liquidato fin dall’inizio il piano delMeloni come una «deportazione», una violazione dei diritti umani e delle norme comunitarie, «un respingimento collettivo che è vietato dalle direttive europee».parlato anche della sentenza di Catania sul decreto Cutro: «Si tratta di principi elementari cui applicazione, soprattutto nella materia del diritto dell’immigrazione, dà luogo a reazioni scomposte».

Carceri - la giudice Silvia Albano : «Serve un atto di clemenza - ma bisogna muoversi ora» - «La situazione è talmente grave che deve essere affrontata subito, immediatamente». Silvia Albano, giudice al tribunale di Roma e presidente di Magistratura democratica esordisce così parlando di carcere. . L’emergenza, del […] The post Carceri, la giudice Silvia Albano: «Serve un atto di clemenza, ma bisogna muoversi ora» first appeared on il manifesto. (Ilmanifesto.it)