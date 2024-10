Gaeta.it - Sabaudia ospita una mattinata informativa sulla salute femminile: dettagli e programmi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sabato 18 ottobre,si prepara are un’importantededicata alladelle donne. L’evento, organizzato dalla ASL di Latina, si svolgerà dalle ore 9:00 alle 13:00 presso la sede locale della ASL in via Conte Verde n. 10. Questa iniziativa si inscribe nel quadro degli sforzi per garantire un supporto completo alle donne in tutte le fasi della loro vita, affrontando tematiche che spaziano dal percorso nascita alla contraccezione, passando per l’adolescenza e la menopausa. Un consultorio al servizio della donna Il Consultorio della ASL dioffre un supporto multidisciplinare mirato a soddisfare le esigenze didelle donne. Gli esperti del settore saranno presenti per fornire informazioni preziose relative ai vari aspetti della