Rivoluzione Milan tra bocciature e forfait | altro big a rischio

(Di sabato 19 ottobre 2024) Paulo Fonseca è pronto ad escludere ungiocatore. Non è al 100%: sarebbe una perdita importante per il Diavolo Paulo Fonseca è pronto a rivoluzionare il suo. E’ una vigilia davvero calda quella che sta portando la squadra del tecnico portoghese verso l’Udinese. Paulo Fonseca (LaPresse) – Calciomercato.itIn queste ore si è chiaramente parlato della sempre più probabile esclusione di Rafa Leao, che non si è allenato nella giornata di giovedì. Ieri il numero dieci è tornato in gruppo, ma Fonseca è intenzionato a puntare su Noah Okafor, anche in vista delle tante partite che dovrà giocare il Diavolo. Ma tra le esclusioni importanti potrebbe esserci, anche quella di Matteo Gabbia. Il centrale, infatti, non è al 100% della condizioni e daello si sta facendo avanti la possibilità che l’italiano, nuovo leader del Diavolo, si accomodi in panchina.