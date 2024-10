Ilrestodelcarlino.it - Raggira e deruba un anziano, ladra condannata a due anni di pena

(Di sabato 19 ottobre 2024) Fermo, 19 ottobre 2024 – Dopo aver preso di mira un, si era fatta aprire la porta di casa con un pretesto, lo aveva mandato in confusione con apprezzamenti di ogni tipo e, con l’aiuto di un complice, lo avevato. Il tempestivo intervento dei carabinieri aveva però permesso di bloccare la. Per questo motivo al termine delle indagini la malvivente in gonnella è finita davanti al giudice del tribunale di Fermo. Si tratta di una 32enne di Giulianova, in provincia di Teramo, che a conclusione del processo è stataa duedi reclusione per furto aggravato in concorso.