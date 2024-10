Promozione / Vince il Marina ma il Villa San Martino esce a testa alta (Di sabato 19 ottobre 2024) 2-0 nel primo tempo e poi ad inizio di ripresa gli ospiti accorciano: da lì alla fine grande battaglia e risultato incerto fino al 90? VALLESINA, 19 ottobre 2024 – Primo tempo di marca Marina, poi nella ripresa il ritorno del Villa San Martino ha reso la gara davvero incerta fino alla fine. Il vantaggio al 28? con Gregorini: tiro, palo e gol. Il raddoppio al 40? di testa Carloni raddoppia. Nella ripresa al 55? Mancini accorcia di testa poi grande battaglia e risultato incderto fino al 90?. Marina: Sollitto,Burini, Maiorano( 82? Droghini ), Rossetti,Giovagnoli,Carloni,Gagliardi,Gregorini( 73? Massaccesi ),Pierandrei( 93? Catalani), Daidone( 90? Mezzanotte), Ogiesoba ( 73? Sabbatini). A Disp Cominelli, Moliterni, Ubertini All. Profili V.S.Martino: Azzolini,Fabbri,Bonci,Ascani,Righi,Montanari, Tato’ Federico, Pasini(46’Balleroni),Tato’ Fraancesco, Paoli, Marinelli ( 46? Mancini ). A Disp. .com - Promozione / Vince il Marina ma il Villa San Martino esce a testa alta Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) 2-0 nel primo tempo e poi ad inizio di ripresa gli ospiti accorciano: da lì alla fine grande battaglia e risultato incerto fino al 90? VALLESINA, 19 ottobre 2024 – Primo tempo di marca, poi nella ripresa il ritorno delSanha reso la gara davvero incerta fino alla fine. Il vantaggio al 28? con Gregorini: tiro, palo e gol. Il raddoppio al 40? diCarloni raddoppia. Nella ripresa al 55? Mancini accorcia dipoi grande battaglia e risultato incderto fino al 90?.: Sollitto,Burini, Maiorano( 82? Droghini ), Rossetti,Giovagnoli,Carloni,Gagliardi,Gregorini( 73? Massaccesi ),Pierandrei( 93? Catalani), Daidone( 90? Mezzanotte), Ogiesoba ( 73? Sabbatini). A Disp Cominelli, Moliterni, Ubertini All. Profili V.S.: Azzolini,Fabbri,Bonci,Ascani,Righi,Montanari, Tato’ Federico, Pasini(46’Balleroni),Tato’ Fraancesco, Paoli, Marinelli ( 46? Mancini ). A Disp.

