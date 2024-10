Pioggia in Toscana: codice giallo esteso a domenica 20. Le zone a rischio (Di sabato 19 ottobre 2024) Per questo, la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha confermato il codice giallo per la giornata di sabato prorogandolo alla giornata di domenica L'articolo Pioggia in Toscana: codice giallo esteso a domenica 20. Le zone a rischio proviene da Firenze Post. .com - Pioggia in Toscana: codice giallo esteso a domenica 20. Le zone a rischio Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) Per questo, la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha confermato ilper la giornata di sabato prorogandolo alla giornata diL'articoloin20. Leproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo :  codice giallo prorogato a domenica 20 ottobre - Continua a piovere su gran parte della Toscana, interessata nella giornata di oggi, sabato 19 ottobre, da precipitazioni generalmente di debole intensità , più insistenti su alto Mugello e sui crinali appenninici orientali, con attenuazione dalla tarda serata. . Per domani, domenica 20 ottobre, sono. (Pisatoday.it)

Maltempo in Toscana : codice giallo per nove province - sabato 19 ottobre - . I temporali che hanno colpito ieri, giovedì, almeno metà Toscana si sono per ora placati. La perturbazione che ha interessato nelle ultime ore la regione si sposta verso levante, ma domani, sabato 19 ottobre, la circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo tornerà ad interessare la Toscana. (Firenzepost.it)

Puglia - maltempo : allerta temporali - codice giallo per il Salento Protezione civile - previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per dieci ore. . . Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Fra le zone d’Italia oggi in allerta per il maltempo c’è il Salento (immagine tratta da schema ... (Noinotizie.it)