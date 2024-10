Pioggia in graduale esaurimento, l'allerta meteo per le piene dei fiumi scende dal livello rosso ad arancione (Di sabato 19 ottobre 2024) Pioggia in esaurimento nella giornata di domenica, l'allerta per criticità idraulica, cioè per le possibili piene dei fiumi scende dal livello rosso ad arancione. La nuova allerta meteo è valida dalla mezzanotte del 20 ottobre alla mezzanotte del 21 ottobre.Si legge nell'avviso: "Per domenica Cesenatoday.it - Pioggia in graduale esaurimento, l'allerta meteo per le piene dei fiumi scende dal livello rosso ad arancione Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)innella giornata di domenica, l'per criticità idraulica, cioè per le possibilideidalad. La nuovaè valida dalla mezzanotte del 20 ottobre alla mezzanotte del 21 ottobre.Si legge nell'avviso: "Per domenica

