Pioggia in graduale esaurimento, l'allerta meteo per le piene dei fiumi scende dal livello rosso ad arancione (Di sabato 19 ottobre 2024) Pioggia in esaurimento nella giornata di domenica, l'allerta per criticità idraulica, cioè per le possibili piene dei fiumi scende dal livello rosso a quello arancione. La nuova allerta meteo diramata è valida dalla mezzanotte del 20 ottobre alla mezzanotte del 21 ottobre.Si legge nell'avviso

