Pago Veiano, l’opposizione: “Si al campo sportivo, no ai debiti” (Di sabato 19 ottobre 2024) Comunicato Stampa Mentre tutti gli altri paesi realizzano opere a costo zero, a Pago Veiano ci si vuole indebitare. È come se si dovesse fare puntualmente il contrario di quello che suggerisce il buon senso. Gran parte dei Comuni della Continua L'articolo Pago Veiano, l’opposizione: “Si al campo sportivo, no ai debiti” proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Pago Veiano, l’opposizione: “Si al campo sportivo, no ai debiti” Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Comunicato Stampa Mentre tutti gli altri paesi realizzano opere a costo zero, aci si vuole indebitare. È come se si dovesse fare puntualmente il contrario di quello che suggerisce il buon senso. Gran parte dei Comuni della Continua L'articolo: “Si al, no ai” proviene da Fremondoweb.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pago Veiano - l’opposizione : “Si al campo sportivo - no ai debiti” - it. Tempo di lettura: < 1 minuto “Mentre tutti gli altri paesi realizzano opere a costo zero, a Pago Veiano ci si vuole indebitare. Il Comune di Pago Veiano, invece, ha deciso che dobbiamo cacciare 725. È come se si dovesse fare puntualmente il contrario di quello che suggerisce il buon senso. (Anteprima24.it)

Pago Veiano - l’opposizione : “I ladri imperversano e l’Amministrazione comunale dorme sonni tranquilli” - E non ci vengano a ripetere che i sindaci non hanno competenze dirette… Lo sappiamo, non abbiamo mai visto un sindaco o un amministratore locale dare materialmente la caccia ai ladri. Allo stesso tempo la nostra vicinanza anche a coloro i quali, pur non avendo subito direttamente questi estremi, si ritrovano parimenti compromessi nella loro quotidianità dovendo rinunciare ad assentarsi da casa ... (Anteprima24.it)

Furto in appartamento a Pago Veiano : indagano i Carabinieri - Giunti in camera da letto, hanno messo tutto a soqquadro portando via monili in oro, un orologio in acciaio e un tablet. it. Tempo di lettura: < 1 minutoFurto consumato all’interno di un’abitazione in Contrada Iscalanoce, nel comune di Pago Veiano. Il bottino è tato quantificato da parte dei Carabinieri di Pietrelcina, giunti sul posto, in 500 euro. (Anteprima24.it)