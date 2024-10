Omicidio a Napoli: uomo di 43 anni ucciso da colpi d’arma da fuoco, indagini in corso (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico episodio di violenza ha scosso Napoli nei giorni scorsi, quando un uomo di 43 anni è stato raggiunto da proiettili in un attacco armato. Nonostante i soccorsi tempestivi, la vittima è deceduta poco dopo essere stata ricoverata in ospedale. L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nella città e ha innescato una rapida mobilitazione delle forze dell’ordine per fare luce sull’accaduto. La dinamica dell’evento Le prime informazioni sull’accaduto riportano che l’uomo è stato colpito da colpi d’arma da fuoco in circostanze ancora poco chiare. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti presso il Pronto soccorso di Villa Betania, dove sono stati allertati per un ferito. Secondo le testimonianze, i colpi sparati sarebbero stati uditi in un’area che viene indicata come possibile teatro della sparatoria. Gaeta.it - Omicidio a Napoli: uomo di 43 anni ucciso da colpi d’arma da fuoco, indagini in corso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico episodio di violenza ha scossonei giorni scorsi, quando undi 43è stato raggiunto da proiettili in un attacco armato. Nonostante i soccorsi tempestivi, la vittima è deceduta poco dopo essere stata ricoverata in ospedale. L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nella città e ha innescato una rapida mobilitazione delle forze dell’ordine per fare luce sull’accaduto. La dinamica dell’evento Le prime informazioni sull’accaduto riportano che l’è statoto dadain circostanze ancora poco chiare. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti presso il Pronto socdi Villa Betania, dove sono stati allertati per un ferito. Secondo le testimonianze, isparati sarebbero stati uditi in un’area che viene indicata come possibile teatro della sparatoria.

