Nuova spinta a sinistra. Odgaard e Karlsson, tanta voglia di riscatto (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovi arrivati e giocatori a caccia di rilancio, ora tocca a voi: Da Karlsson a Holm, da Odgaard a Dallinga, passando per il rientrante Pobega e Casale. L’emergenza morde alle caviglie un Bologna chiamato a iniziare un tour de force che così intenso non si era mai visto. La rosa lunga sarebbe dovuta servire soprattutto ora. E invece, la coperta si accorcia, il Bologna perde pezzi. Alla vigilia della trasferta di Genova, crocevia che apre il sipario sulla lunga maratona campionato-Champions che attende la banda di Italiano, finiscono in infermeria i titolarissimi Ndoye e Aebischer e pure Iling-Junior ed Erlic. Il tutto con un Lucumi rientrato solo ieri in gruppo dalla nazionale e destinato alla panchina a Marassi. E allora, dietro, toccherà sicuramente a Casale far coppia con Beukema, al centro della difesa. Sport.quotidiano.net - Nuova spinta a sinistra. Odgaard e Karlsson, tanta voglia di riscatto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovi arrivati e giocatori a caccia di rilancio, ora tocca a voi: Daa Holm, daa Dallinga, passando per il rientrante Pobega e Casale. L’emergenza morde alle caviglie un Bologna chiamato a iniziare un tour de force che così intenso non si era mai visto. La rosa lunga sarebbe dovuta servire soprattutto ora. E invece, la coperta si accorcia, il Bologna perde pezzi. Alla vigilia della trasferta di Genova, crocevia che apre il sipario sulla lunga maratona campionato-Champions che attende la banda di Italiano, finiscono in infermeria i titolarissimi Ndoye e Aebischer e pure Iling-Junior ed Erlic. Il tutto con un Lucumi rientrato solo ieri in gruppo dalla nazionale e destinato alla panchina a Marassi. E allora, dietro, toccherà sicuramente a Casale far coppia con Beukema, al centro della difesa.

