Napoli Basket si scioglie nel 4° quarto: Jones inarrestabile dall'arco, vince Cremona (Di sabato 19 ottobre 2024) Alla Fruit Village Arena va in scena la 4a giornata di LBA con il Napoli Basket che ospita Vanoli Cremona: sintesi e tabellino del match Napoli e Cremona sono partite male in campionato. Milicic ancora senza Pangos a causa di un infortunio, coach Cavina conta su Corey Davis e il grande ex Owens. Primo quarto Buon inizio del Napoli, che alza subito il ritmo con Toté e la bomba di Dreznjak da tre. In difesa, accenno di zona press fino a metà campo. Inizio shock per Owens con una palla persa, due falli e un passaggio sbagliato. Jones entra in partita con tre triple, una più dolorosa dell'altra. Le percentuali da fuori dall'arco degli Azzurri continuano a non convincere: 2 su 8 dopo i primi dieci minuti. Cremona è più lucida nel finale di primo quarto e si porta in vantaggio di +3. 21-24. Secondo quarto La Vanoli Cremona comincia con pressione a tutto campo.

